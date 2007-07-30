Боевики уничтожили гробницу ветхозаветного пророка Даниила

07:55, 30 июля 2007
Мир
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Строение полностью сравняло с землей

Гробница ветхозаветного пророка Даниила. Фото с сайта ldolphin.orgВ Ираке уничтожена гробница упоминаемого в Ветхом завете пророка Даниила, расположенная в городе Баакуба (Baquba) к северу от Багдада, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

По словам представителей местных властей, в воскресенье днем в район Баакубы, где располагалась гробница, прибыли несколько десятков боевиков и заминировали строение большим количеством взрывчатки. Взрыв, сообщили местные власти, был такой силы, что строение полностью сравняло с землей. Уничтожив гробницу, боевики беспрепятственно скрылись.

Через несколько часов после взрыва, эта же группа боевиков совершила нападение на деревню в пригороде Баакубы, где взяла в заложники 13 человек. К какой группировке принадлежат уничтожившие гробницу боевики, пока не установлено.

Лента.ру

 

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