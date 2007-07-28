В Минске, кроме двоих, освобождены лидеры оппозиции

Почти все активисты белорусской оппозиции, задержанные вчера накануне за участие в акциях по случаю неофициального Дня независимости Белоруси, уже освобождены, сообщают "Белорусские новости". По данным издания, милиция отпустила большинство задержанных, не предъявив им обвинений.

Среди тех, кто отпущен, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и замглавы Белорусского народного фронта (БНФ) Виктор Ивашкевич. В милиции по-прежнему остаются активисты молодежных движений Ярослав Грищеня и Франак Вечорка (сын лидера БНФ). О том, какие именно обвинения им предъявлены, "БН" не сообщает.

27 июля представители белорусской оппозиции пытались провести в Минске ряд акций, приуроченных к годовщине принятия Декларации о суверенитете страны.