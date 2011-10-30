Российская техника наплевала на Медведева и перешла на зимнее время

Несмотря на указ президента России Дмитрия Медведева, телефоны, компьютеры и электронные часы перешли на зимнее время. Об этом пишет ТСН.

Из-за отмены перехода на зимнее время многие россияне опоздали на работу и по делам, так как их телефоны, будильники и ноутбуки вопреки указу Медведева автоматически перевелись на час назад. Главным вопросом воскресенья стало: "Который сейчас час?"

Автоматический перевод времени на час назад состоялся в основном на смартфонах и компьютерах, у некоторых время автоматически перевелось на бытовой технике.

В социальных сетях тема перехода на зимнее время в данный момент одна из самых актуальных, однако, мнения по этому вопросу разделились. Часть людей пишет, что благодаря тому, что Россия осталась в летнем времени, им удалось выспаться.

Многие люди наоборот обрушились с критикой на отмену перехода на зимнее время, в частности из-за самостоятельного перевода времени на часах.

При этом многие начали шутить на тему "Мой телефон не слушается указов президента". Кроме того, некоторые москвичи беспокоятся о том, помнят ли вокзалы и аэропорты об отмене перехода на зимнее время, или рейсы будут задерживаться.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября Украина перешла на зимнее время с переводом часов на час назад. 18 октября Рада вернула украинцам зимнее время. Депутаты отменили постановление, которым в Украине отменялся переход на зимнее время. За такое решение проголосовали 295 депутатов из 349, зарегистрировавшихся в зале.

20 сентября Рада, вслед за Россией и Беларусью, отменила переход на зимнее время. В начале июня 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отмене зимнего времени в России. Об отмене перевода часов Медведев объявил еще в феврале.