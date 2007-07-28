Конгресс США объявил госполитикой продвижение демократии и свободы прессы

Конгресс США объявил продвижение демократии и свободы прессы в зарубежных странах государственной политикой страны.

Как передает РИА «Новости», данное положение включено в специальный раздел под названием "Акт 2007 года о продвижении демократии", который является частью законопроекта об укреплении безопасности США, одобренного вчера вечером палатой представителей американского конгресса при 371 голосе "за" и 40 "против".

Документ, днем ранее уже утвержденный сенатом, после сегодняшнего голосования направлен на подпись Президенту США.

"Продвижение свободы и демократии в зарубежных странах является политикой США", - говорится в одобренном конгрессом законопроекте, где указано, что политикой США является "защита и продвижение основополагающих свобод прав, включая свободу собраний, слова, прессы и религии", а также "предоставление необходимого содействия лицам, неправительственным организациям и движениям, находящимся в недемократических странах".

"Документ поручает также госсекретарю США ввести новые официальные должности "связного по демократии" (Democracy Liaison Officer) в аппаратах американских дипломатических представительств при НАТО, ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации Американских Государств, Африканском Союзе и других региональных и многонациональных организациях, а также при всех "боевых командованиях Вооруженных сил США".

Конгресс постановил также учредить в США специальную ежегодную государственную премию "За выдающиеся достижения в продвижении демократии" и поручил госсекретарю разработать положение о награде и сопровождающем ее денежном вознаграждении.

Законопроектом предусмотрено также создание в США государственного "Фонда поддержки прав человека и демократии", задачей которого будет "укрепление демократических институтов, продвижение прав человека и главенства закона, а также строительство гражданского общества в государствах по всему миру".