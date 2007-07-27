Если Россия выйдет из Договора ОВСЕ, Украина поступит ”адекватно”

В случае выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе» Украина будет принимать адекватные меры с учетом интересов национальной и региональной безопасности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Леонид ПОЛЯКОВ во время брифинга для журналистов, который состоялся сегодня в клубе Кабинета Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, по мнению и.о. министра, в современном мире многие вещи проводятся изолировано, некоторые страны пытаются решить свои вопросы безопасности, не учитывая безопасность других стран. Л.ПОЛЯКОВ подчеркивает, что “для нас это невозможно”.

“Точка в этом вопросе еще не поставлена. С учетом того, что будет дальше, Украина адекватно будет реагировать в соответствии с действующим законодательством, виденьем Президента Украины как Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, и теми решениями, которые будут приниматься в Совете национальной безопасности и обороны Украины”, - подчеркнул Л.ПОЛЯКОВ.

Исполняющий обязанности Министра обороны Украины считает, что в случае выхода России с ДОВСЕ Украина будет рассматривать не только свои действия в одностороннем порядке, но и комплекс многосторонних действий с учетом интересов России, европейских стран, а также таких важных стратегических партнеров, как США и Канада.

“Это будет комплекс дипломатических и военно-политических мероприятий, но нужное будет решение СНБО», - добавил он.