В Минске сотрудники спецслужб «поработали на камеру»

Вечером 26 октября на Октябрьской площади Минска прошла очередная акция солидарности с политзаключенными, во время которой были задержаны четыре ее участника.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в 19.10 на стороне проспекта Независимости три участника акции развернули портреты политзаключенных и начали скандировать: «Свободу!» Их тут же скрутили, поместили в микроавтобус и увезли.

По данным правозащитников, это Сергей ЛУЧКОВ, Никита КОВАЛЕНКО и Александр ВЕЛИТЧЕНКО. Кроме того, был задержан предприниматель Андрей КАБАНОВ. Все они доставлены в Ленинское РУВД Минска.

К собравшимся на площади журналистам подошел начальник Центрального РУВД Виктор РАДЕВИЧ, который предупредил представителей СМИ о необходимости обозначить себя жилетами и бейджами и попросил при возникновении инцидентов «не путаться под ногами».

При этом большинство фоторепортеров и видеооператоров не смогли нормально запечатлеть происходящее, поскольку выстроившиеся у бровки проспекта сотрудники правоохранительных органов в штатском подняли вверх руки и махали ими, препятствуя съемке.

Справка УНИАН. Акции солидарности с политзаключенными проводятся с 21 октября. Во время этих ежедневных акций, организованных кампанией «Европейская Беларусь», было задержано около 10 человек, восемь из них осуждено на различные сроки административного ареста.

В Беларуси в настоящее время в заключении находятся два бывших кандидата в Президенты Николай СТАТКЕВИЧ и Андрей САННИКОВ, обвиненных в организации беспорядков в декабре 2010 года после президентских выборов.