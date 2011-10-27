Каддафи перед смертью подвергся сексуальному насилию?
01:09, 27 октября 2011Мир
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В Ливии начато расследование
Национальный переходный совет (НПС) Ливии расследует сообщения о том, что перед смертью бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи подвергся жестокому сексуальному насилию, сообщает Би-би-си.
Информацию о расследовании подтвердили представители НПС.
Сообщения о том, что в отношении Каддафи, возможно, совершались действия насильственного характера, появились в связи с публикацией видеороликов в интернете, на которых, предположительно, засвидетельствованы последние минуты жизни полковника.
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