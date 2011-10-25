В Москве помянут жертв терактов
22:57, 25 октября 2011Мир
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9 лет трагедии "Норд-Оста"
В Москве 26 октября помянут жертв трагедии в Театральном центре на Дубровке, произошедшей девять лет назад, сообщает Радио Свобода.
В знак памяти о 130 погибших в результате захвата здания террористами и последующей операции по освобождению заложников около мемориальной доски возле Театрального центра будут запущены в небо десятки белых воздушных шаров. На ступеньках перед входом зажгут свечи.
В траурном мероприятии будут участвовать близкие погибших и пострадавших зрителей мюзикла "Норд-Ост", а также родственники жертв терактов на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве, теракта в Беслане, взрыва дома в Волгодонске.
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