Медведев и Путин сели за комбайны

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин, которые приехали во вторник в Ставропольский край, посмотрели на уборку урожая кукурузы на сельскохозяйственном предприятии "Родина" и сами попробовали поработать комбайнерами, сообщают РИА-новости.

Медведев и Путин приехали на поле вместе в кортеже. Директор "Родины"сообщил, что в этом году предприятию удалось собрать самый большой с момента его создания урожай.

Главе государства и премьеру продемонстрировали сельхозпродукцию, которую выращивает предприятие: лен, соя, пшеница, рапс.

Затем президент и премьер поработали на двух комбайнах. Рядом с каждым сидел опытный комбайнер, помогая инструкциями, но Медведев и Путин управляли своими машинами самостоятельно. Они собрали по 6 тонн урожая и затем одновременно ссыпали в КАМАЗ результаты своего труда.

"С почином. Хорошее ощущение и кабина удобная", - сказал Медведев, покинув кабину комбайна.

"Супер! Мне понравилось", - в свою очередь заявил премьер.

Он отметил, что им удалось собрать более 10 тонн кукурузы.

"Как делить будем?", - спросил с улыбкой Медведев.

"Взвесим и поделим. Мы собрали по 6 тонн", - сказал Путин.

Медведев сообщил, что комбайн очень хороший, но там есть нюансы, которые нужно довести до ума - так, по его словам, считают механизаторы.

На встрече с работниками сельского хозяйства и активом "Единой России"президент и премьер поделились впечатлениями от сбора урожая.

"Техника современная, российская, что особенно приятно", - сказал Медведев, отметив, что даже при отсутствии специальных навыков за короткое время можно научиться ездить на комбайне.

"Не знаю, что будет с оплатой (за сбор урожая), но в любом случае навыки приобрели, так что можете иметь нас в виду, приглашайте (на работу)", - пошутил Медведев.

Путин подтвердил, что машиной легко управлять. Он сказал, что впервые ездил на комбайне, а президент сообщил, что ездил на машине второй раз, однако впервые собирал урожай. На комбайне можно не только урожай собирать, но и девушек катать, пошутили они.