США расширяют сеть тайных информаторов

Американские власти активно расширяют сеть тайных информаторов внутри страны для выявления террористов и иностранных шпионов, а также содействия правоохранительным органам в криминальных расследованиях, сообщает телекомпания "Эй-би-си" со ссылкой на доклад, недавно представленный ФБР в Конгресс США.

Набор тысяч тайных информаторов - следствие подписанной в 2004 году президентом США Джорджем Бушем директивы, согласно которой ФБР следует улучшить контртеррористическую деятельность посредством укрепления агентурного разведывательного потенциала.

В документах, на которые ссылается телекомпания, говорится о "более чем 15 тысячах" информаторов, большинство из которых, как предполагает "Эй-би-си", будут гражданами США. Часть информаторов могут находиться за пределами США и быть завербованными зарубежными отделениями ФБР.

Общая стоимость программы превышает 22 миллиона долларов, сообщает телекомпания, которой не удалось получить каких-либо комментариев у представителей силовых и правоохранительных структур США.