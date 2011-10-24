Президентские выборы в Аргентине завершились победой

Президентские выборы в Аргентине завершились уверенной победой нынешнего президента, члена партии "Фронт за победу", Кристиной Фернандес де Киршнер, передает Reuters. По данным экзит-полов, она набрала около 55% голосов.

Из соперников максимально к ее результату приблизился социалист Гермес Биннер - 14%.

По законодательству Аргентины, кандидат должен, чтобы одержать победу без второго тура, получить свыше 45% голосов или 40% с отрывом 10% от второго кандидата.

Если результаты экзит-полов подтвердятся, К.де Киршнер станет первой женщиной-президентом в Аргентине, переизбранной на второй срок, замечает РосБизнесКонсалтинг.