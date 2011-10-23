Главы стран еврозоны одобрят новые меры для преодоления кризиса

Лидеры стран-членов зоны евро планируют 26 октября одобрить новый пакет мер, направленный на усиление стабильности единой валюты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по завершению заседания Европейского Совета в Брюсселе президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

«Нынешние вызовы для экономики очень серьезны», - сказал он, отметив, что сейчас лидеры ЕС должны предпринимать шаги в разных областях развития экономики с целью ускорения ее роста и поддержания занятости.

Одним из решений, которые лидеры стран-членов зоны евро планируют принять 26 октября, - новая скоординированная схема рекапитализации банков.

Кроме того, лидеры стран зоны евро рассмотрят возможности увеличения Европейского фонда финансовой стабильности для помощи странам, имеющим значительные долговые обязательства и проблемы с дефицитом бюджета, а также – возможность введения налога на финансовые трансакции.