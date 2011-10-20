ПНС: Каддафи погиб случайно

Муамар Каддафи был убит непредумышленно, приказа о его убийстве не было, заявил, как передает Reuters, представитель Переходного национального совета (ПНС) Ливии.

Как сообщили представители власти на пресс-конференции в Триполи, Каддафи погиб в перестрелке между его сторонниками и бойцами ПНС уже после того как он был захвачен в плен.

Убит также сын Каддафи – Мутассим. Тела обоих доставлены в город Мисурата. Судьба еще одного сына диктатора – Сейф аль-Ислама – пока неизвестна, сообщает Радио Свобода.

Лидеры стран Запада приветствовали сообщения о смерти Каддафи. Операция НАТО в Ливии в ближайшее время будет прекращена, – сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.