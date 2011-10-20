ЭТА объявила о прекращении вооруженной борьбы

Баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила об "окончательном прекращении вооруженной деятельности".

В видеозаписи, переданной Би-Би-Си третьими лицами, лидеры организации, ответственной за гибель более 80 человек, утверждают, что "диалог и согласие должны характеризовать новый век".

"ЭТА обращается к правительствам Испании и Франции с призывом начать процесс прямого диалога с целью разрешения последствий конфликта и окончания вооруженной борьбы. Этим заявлением ЭТА демонстрирует свое ясное, твердое и решительное стремление", - говорится в заявлении.

Группировка ЭТА была сформирована более 50 лет назад во время диктатуры генерала Франко. Ее целью было учреждение независимого баскского государства и отделение его от Испании.