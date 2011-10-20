В Греции задержали шестерых украинцев

По сообщению Посольства Украины в Греческой Республике, 17 октября вблизи острова Закинфос по обвинению в попытке контрабанды табачных изделий (3194 ящика сигарет) подразделением греческой береговой охраны арестованы 6 граждан Украины – члены экипажа судна TIANJIN 1 (флаг Того).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по данным дипучреждения, в результате допроса украинских моряков местной прокуратурой принято решение о возбуждении против них уголовного дела.

По информации капитана судна, владелец обеспечил украинских моряков адвокатом.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.