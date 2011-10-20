В России разбился бомбардировщик Су-24: экипаж погиб

В России разбился фронтовой бомбардировщик Су-24, двое членов экипажа погибли.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

Самолет разбился сегодня около 7.15 по московскому времени при заходе на посадку на аэродром войсковой части в Амурской области.

Военным следственным отделом Следственного комитета России по Белогорскому гарнизону по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).