Медведев: Россия переживет, если ее не примут в ВТО

Россия переживет, если ей откажут в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил в среду президент России Дмитрий Медведев в подмосковных Горках на встрече с представителями Общественного комитета своих сторонников. Он также отметил, что вступление в ВТО не только в интересах России, но и в интересах грамотного регулирования международных торговых потоков.

"Все должны понимать и наши партнеры по процессу присоединения к ВТО, что это не только в интересах России. Это в интересах различного бизнеса, иностранного бизнеса и в целом, в интересах грамотного регулирования международных торговых потоков. Это дорога с двусторонним движением", - сказал Медведев.

"Мы, конечно, к этому готовы, но если нам будут говорить, что мы по каким-то причинам не годимся, мы это переживем. Это абсолютно точно, абсолютно искренне", - отметил он.

Медведев заговорил о ВТО в ответ на реплику губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, который сообщил, что в ближайшие три-пять лет крестьянство сможет насытить внутренний продовольственный рынок, и призвал президента защитить российское сельское хозяйство при присоединении ко Всемирной торговой организации.

"Насчет ВТО. Здесь все понятно. Это вы послали привет нашим друзьям. Передадим, что и не надо нам никакого ВТО, нам хорошо и без ВТО, и нечего там делать в этом ВТО. Я с вами согласен: нечего нам делать в этом ВТО. Шутка, конечно", - цитирует РИА "Новости".