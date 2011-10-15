В Ливии продолжаются столкновения сторонников Каддафи с повстанцами

В столице Ливии Триполи в пятницу по меньшей три человека погибли и более 30 были ранены в столкновениях сторонников свергнутого диктатора Муамара КАДДАФИ с силами Национального переходного совета (НПС), передает Радио «Свобода».

Отдельные вооруженные стычки происходили в районе Абу-Салим. В них участвовали около 50-и сторонников М.КАДДАФИ, однако, как отметили обозреватели, это были первые признаки организованного вооруженного сопротивления противников новой власти в Триполи с момента его захвата повстанцами 23 августа.

Уровень тревоги в городе повышен до максимального.

Силы НПС продолжают бои за полный контроль над родным городом М.КАДДАФИ - Сирт.

Местонахождение самого полковника остается неизвестным.

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста в Ливии начались в феврале 2011 года и вскоре переросли в открытое вооруженное противостояние. Поддержку повстанцам оказали силы НАТО, чья авиация с 19 марта начала наносить удары по позициям армии М.КАДДАФИ.

В конце августа войска повстанцев при поддержке Североатлантического альянса взяли столицу страны Триполи, после чего М.КАДДАФИ скрылся в неизвестном направлении. Некоторые члены его семьи, в частности, супруга Сафия, дочь Аиша, сыновья Мухаммед и Ганнибал сбежали в Алжир.

В феврале ливийские оппозиционеры сформировали Переходный национальный совет, который был официально признан в качестве единственного легитимного органа власти 60 государствами.