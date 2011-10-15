Палестинцы заявили, что продолжат похищать израильтян для обмена

Группировки палестинского сопротивления открыли путь для освобождения всех заключённых палестинцев из израильских тюрем, похищая израильских солдат и обменивая их на своих товарищей, и не намерены отказываться от этой стратегии. Об этом заявил РИА Новости Абу Муджахед, официальный представитель группировки "Комитеты народного сопротивления", которая вместе с ХАМАС участвовала в похищении израильского солдата Гилада Шалита.

Он подтвердил, что похищение Шалита пять лет назад не станет последним, так как "похищение вражеских солдат стало стратегией для группировок палестинского сопротивления".

"Мы начали с Шалита, и он не последний, у нас есть ещё планы на будущее. Сопротивление продолжит свою стратегию похищения израильских военных до полного освобождения всех палестинских заключённых, и, прежде всего, наших лидеров", - сказал собеседник агентства.

По достигнутому 11 октября соглашению, в обмен на плененного в 2006 году израильского солдата Гилада Шалита будут освобождены 1 тысяча 27 палестинцев, среди них 27 женщин. Заключенные выйдут на свободу в два этапа. Первая группа в составе 450 заключенных (315 из них отбывают пожизненный срок) покинет тюрьмы в начале следующей недели. Остальные будут освобождены через два месяца.