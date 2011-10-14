Польские эксперты: украинцы вяло реагируют на приговор Тимошенко

Эксперты польского аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава) сомневаются, что в Украине состоятся массовые акции в знак протеста против осуждения бывшей главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в исследовании экспертов OSW Славомира МАТУШАКА и Тадеуша ОЛЬШАНСКОГО, которым располагает УНИАН.

Аналитики в своем обзоре отметили очень острую критику европейских политиков в адрес руководства Украины и вялую реакцию большинства украинцев.

„Хотя перед зданием суда дошло до столкновений между сторонниками Юлии ТИМОШЕНКО и спецподразделениями милиции, а более десяти человек были задержаны, вероятность массовых акций протеста очень низка”, - считают эксперты.

Они напомнили о неудачной попытке оппозиции организовать массовые протесты после ареста экс-премьера в начале августа: „Все указывает на то, что в этот раз будет так же”.

Аналитики также считают, что Ю.ТИМОШЕНКО была осуждена, поскольку Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и люди из его окружения преследовали цель исключить ее из политики, напомнив, что, согласно украинскому законодательству осужденный не может принимать участия в выборах.

„Невзирая на то, что общественная поддержка ТИМОШЕНКО после проигрыша на президентских выборах в феврале 2010 году серьезно снизилась, она остается важнейшим лидером оппозиции и воспринимается Партией регионов как главная угроза для ее власти”, - написали аналитики.

Эксперты отметили, что „регионалов” устраивает вариант освобождения экс-премьера после того, как суд признает ее вину, что позже они могут использовать в политической борьбе с ней.

„В то же время, с самого начала для власти был неприемлем вариант признания ТИМОШЕНКО невиновной”, - заключают они.