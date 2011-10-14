Жители Мексики подают в международный суд иск к президенту страны

Жители Мексики составили коллективный иск, который будет подан в Международный уголовный суд (МУС) против президента страны Фелипе КАЛЬДЕРОНА и других высокопоставленных представителей власти, пишет Лента.ру со ссылкой на мексиканскую El Diario. Руководство Мексики обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Инициаторами подачи иска выступила группа адвокатов, правозащитников и журналистов. По их утверждению, с декабря 2006 года в стране в результате открытого противостояния властей и представителей преступных группировок было убито более 40 тысяч человек, еще более 10 тысяч пропали без вести. По словам одного из авторов иска Сандоваля БАЛЬЕСТЕРОСА, подписи под иском поставили уже более 20 тысяч человек, что делает его рекордным в истории МУС.

Авторы иска обвиняют власти страны и представителей полиции в сокрытии таких преступлений как пытки, убийства и погромы. "Волна зверского насилия, захлестнувшая нашу страну, была фактически узаконена и стала нормальным фоном повседневной жизни", - цитирует слова С.БАЛЬЕСТЕРОСА британская The Times.

Как передает EFE, власти уже ответили на предъявленные им претензии. Правительство Мексики опубликовало официальное заявление, в котором, в частности, говорится, что "политика государственной безопасности не может быть международным преступлением". В нем также отмечается, что, если бы не усилия властей по защите населения, жители многих районов страны остались бы "на милость преступников".

Власти Мексики утверждают, что все принимаемые меры по борьбе с преступностью отвечают требованиям закона, а авторы иска в МУС выставляют ситуацию в Мексике в неверном свете. Кроме того, как подчеркивается в заявлении, первоочередной в стране является национальная судебная власть, и решения МУС лишь дополняют ее решения.

Активисты намерены подать иск в МУС 25 ноября. Помимо мексиканских властей, ответчиками по иску, если он будет принят к рассмотрению, могут выступить лидеры мексиканских наркокартелей.

С декабря 2006 года в Мексике идет война с наркокартелями. В постоянных стычках представителей наркокартелей друг с другом и с полицией в стране каждый год гибнут тысячи людей, в том числе мирные жители. По официально статистике, количество жертв среди мирного населения с 2006 года составляет 37 тысяч человек, однако авторы иска в МУС утверждают, что на самом деле число погибших превышает 50 тысяч.