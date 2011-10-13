СБУ отрабатывает с НАТО механизмы борьбы с киберпреступностью

Служба безопасности Украины отрабатывает с НАТО общие механизмы борьбы с киберпреступностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Ялте 11-13 октября проходят международные экспертные Консультации "Украина-НАТО"

"Киберпреступность не имеет государственных границ, – следовательно, и усилия по противодействию ей – дело не одного государства. Нужное плодотворное международное сотрудничество многих стран мира, как на государственном уровне, так и на уровне сотрудничества между правительственными организациями и представителями бизнеса в сфере распространения IT-технологий", - цитирует пресс-центр СБУ слова руководителя отдела кибернетической защиты Директората новых вызовов безопасности Международного секретариата НАТО Сулеймана АНИЛА.

Цель экспертных консультаций в рамках работы группы "Украина-НАТО" - отработка механизмов международного сотрудничества и общих программ с привлечением представителей ветвей государственного управления и частного сектора по вопросам защиты информационной сферы государства.

"В современных условиях активизации международных террористических, экстремистских организаций и преступных структур, которые используют информационные технологии для реализации своих намерений, обеспечение информационной безопасности является одной из важнейших составляющих системы обеспечения национальной безопасности государства", – подчеркнул первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, национальный координатор сотрудничества Украина-НАТО по вопросам безопасности Владимир ХИМЕЙ.

Отечественные и иностранные участники рабочих встреч обсудили наиболее актуальные вопросы развития систем защиты киберпространства, в частности, особенности обеспечения кибернетической безопасности в условиях информатизации; взаимодействия государственного и частного секторов в вопросах защиты информационной сферы государства; особенности обработки персональных данных в контексте кибернетической защиты; проблемы формирования негосударственного сектора безопасности Украины; современные угрозы Интернет-пространства. Представители Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказали о работе над проектом Стратегии Украины в отрасли кибернетической защиты.

Во время Консультаций стороны обменялись опытом по вопросам противостояния кибернетическим угрозам. Обсуждались сугубо практические аспекты – особенности правовой деятельности, расследование, предупреждение и противодействие киберпреступности, пути развития системы реагирования на кибернетические атаки на национальные информационные инфраструктуры и пр.