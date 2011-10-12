Российский эксперт: дело Тимошенко не изменит газовых контрактов

Осуждение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не повлияет на переговоры по газу Украины и России.

Такое мнение агентству УНИАН высказал директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений МИНЧЕНКО.

«Да, ТИМОШЕНКО превысила служебное положение. И что? Все равно для пересмотра газовых контрактов есть только два пути – или переговоры, или Стокгольмский арбитраж», - сказал он.

По словам эксперта, для Стокгольмского арбитража решение украинского суда как политически мотивированное не будет аргументом. А тот факт, что Ю.ТИМОШЕНКО получила реальный срок, осложнит и без того не безоблачные отношения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Евросоюзом и вынудит еще раз подумать об усилении интеграции с Россией, сказал Е.МИНЧЕНКО.

По его словам, подписанные контракты в 2009 году действительно невыгодны для Украины и были политически мотивированными.