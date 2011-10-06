В Польше полиция изъяла 1 миллион фальшивых евро

Польская полиция выявила в одном из частных домов близ Варшавы цех по изготовлению фальшивых евро.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе польской полиции.

Согласно сообщению, работники Центрального следственного бюро (CBS) польской полиции нашли в хозяйственных помещениях дома 1 млн. фальшивых евро в купюрах номиналом 50 и 500 евро.

Кроме того, на месте были выявлены материалы для производства еще по меньшей мере 1,5 млн. евро, различные фальшивые документы и заготовки для их производства.

„Ликвидировано крупнейшее в истории Польши и крупнейшее в этом году в Европе производство фальшивых евро и документов”, - отметили в пресс-службе.

Среди фальшивых бумаг, которые нашли стражи порядка, были паспорта, удостоверения личности, документы на автомобили из разных государств Евросоюза, акцизные марки, нотариальные акты и печати различных государственных органов.

Полиция вышла на след злоумышленников, расследуя дело использования фальшивых документов для финансовых махинаций.

Пресс-служба отметила, что в доме был задержан 65-летний мужчина, которому за это преступление грозит от 5 до 25 лет лишения свободы.