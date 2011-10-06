Испания присоединилась к противоракетной системе НАТО

Испания дала согласие на участие в европейской системе ПРО НАТО, сообщает Reuters. О заключении соответствующего соглашения в среду, 5 октября, на совместной пресс-конференции объявили премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО, Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН и министр обороны США Леон ПАНЕТТА.

По словам Л.ПАНЕТТЫ, четыре корабля, оснащенные американской системой обороны от баллистических ракет Aegis, будут размещены на базе ВМС Испании в городе Рота в провинции Кадис.

Соглашения является частью американской программы по ПРО, которая предусматривает изначальную установку зенитных управляемых реактивных снарядов на судах в Средиземном море, а затем установку наземных систем ПРО в Румынии, Польше и Чехии. Кроме того, США уже заключили соглашения о размещении элементов ПРО с Турцией и Нидерландами.

Планируется, что система европейской ПРО НАТО начнет функционировать в 2012 году, а полностью развертывание системы должно быть закончено к 2018 году. По заявлению представителей США, основная задача системы ПРО - защита от ракетной угрозы со стороны таких стран как Иран и Северная Корея, которые имеют собственную ядерную программу.

Россия же считает развертывание системы ПРО в Европе угрозой национальной безопасности, отмечает Лента.ру.