Гейтс попрощался с Джобсом его любимой фразой

Билл Гейтс простился со Стивом Джобсом, заявив, что для него было "безумно большой честью" дружить и работать с "отцом" Apple.

Как сообщает ТСН, выражение "безумно большой" ("insanely great") было одним из любимых выражений Джобса.

"Стив и я впервые встретились около 30 лет назад. Мы были коллегами, конкурентами и друзьями на протяжении более половины нашей жизни. Я буду безмерно по нему скучать", - заявил Гейтс, добавив, что редко кому удавалось оказать столь сильное влияние на мир, как основателю Apple.

55-летний Гейтс и 56-летний Джобс были ключевыми фигурами в начале развития персональных компьютеров в 1970-х и 1980-х годах.

"Я искренне огорчен известием о его смерти. В мире очень редко встречаются люди, способные внести в него вклад, подобный вкладу Стива, эффекты от которого будет ощущать еще не одно поколение", - заявил Гейтс, принеся свои соболезнования семье Джобса, а также всем , кто знал, дружил и работал с создателем Apple.

Свои соболезнования в связи со смертью Джобса также принесли глава Facebook Марк Цукерберг, президент Walt Disney Боб Айгер, бывший губернатор Калифорнии и киноактер Арнольд Шварценеггер и др.

Президент США Барак Обама также попрощался с основателем Apple.

"Мишель и я глубоко опечалены известием о смерти Стива Джобса. Стив был одним из крупнейших американских изобретателей - достаточно храбрым для того, чтобы мыслить иначе, чем все, достаточно смелым, чтобы верить в то, что он может изменить мир, и довольно талантливым, чтобы осуществить это", - заявил Обама.

Фото AFP