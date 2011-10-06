Обнародован рейтинг 200 лучших университетов мира

Всемирно известный американский Гарвардский университет впервые за восемь лет утратил лидерство во влиятельном мировом рейтинге Times Higher Education, который составляет одноименная британская газета на основе данных, предоставленных агентством Thomson Reuters.

Этот ежегодный рейтинг - самый сложный и взвешенный из всех существующих рейтингов и представляет собой достоверный перечень 200 лучших университетов мира, замечает РИА Новости.

Входящий в "Лигу плюща" Гарвард с 375-летней историей утратил первое место впервые за восемь лет публикации рейтинга университетов мира от Times Higher Education.

С вершины списка его оттеснил Калифорнийский технологический институт - намного более молодой вуз меньшего размера с более узкой специализацией. Своим успехом Калифорнийский технологический институт обязан стабильно высоким показателям по всем критериям оценки, а также резкому (16%-ному) увеличению финансирования научно-исследовательской работы.

Более того, Гарварду пришлось разделить второе место с еще одним калифорнийским учебным заведением - Стэнфордским университетом.

Рейтинг этого года свидетельствует о том, что вузы США продолжают занимать ведущие позиции в сфере высшего образования: в первую десятку вошли семь американских университетов, а среди лучших 200 вузов мира их 75.

Следующей после США страной с наибольшим числом успешных вузов является Великобритания - среди 200 лучших университетов мира 32 учебных заведения из этой страны. За ней следуют Нидерланды и Германия с 12 вузами каждая, Канада с девятью и Австралия с семью университетами. Также в списке - университеты Швеции, Дании, Финляндии, Бельгии, Ирландии, Израиля, Японии, Китая, Тайваня, Сингапура, ЮАР, Бразилии и других стран. Российских учебных заведений в числе 200 лучших, по версии Times Higher Education, нет, замечает РИА Новости.

В давнем споре между британскими университетами Оксфорд теперь официально получил статус лучшего вуза страны, опередив в рейтинге Кембридж. В связи с тем, что шансы на успех гуманитарных и технических вузов сравнялись, Оксфорд, уделяющий большое внимание искусству и гуманитарным наукам, опередил Кембридж, который особенно славится факультетами естественных наук.

Имперский колледж Лондона стал третьим британским учебным заведением, вошедшим в десятку лучших университетов мира. Университетский колледж Лондона попал в двадцатку лучших, но разрыв между сверхэлитными вузами Великобритании и другими престижными университетами страны увеличивается.

Оценка университетов происходит по 13 показателям, при составлении рейтинга принимаются во внимание все основные задачи современного мирового университета: научно-исследовательскую работу, преподавание, передачу знаний и международную деятельность.

Важным показателем служит крупнейший в мире опрос о репутации вузов, а также анализ 50 миллионов случаев цитирования, сравниваемых со средним мировым числом цитирований для каждой конкретной области знаний.

В этом году методика составления рейтинга была скорректирована с тем, чтобы университеты, уделяющие особое внимание искусству, гуманитарным и общественным наукам, могли на равных условиях соперничать с вузами, специализирующимися на точных науках и получающих больше финансирования.