Китай пытается замедлить рост экономики

Центральный Банк Китая с 21 июля повысил кредитную и депозитную ставки на 27 базисных пунктов. Таким образом, кредитная ставка составит 3,33% годовых, а депозитная - 6,84% годовых.

Китайские власти рассчитывают, что эти меры будут способствовать стабилизации инфляции и ограничению объема кредитования и инвестиций, а также замедлению роста экономики.

Напомним, что рост ВВП Китая во II квартале 2007 г. в годовом исчислении увеличился на 0,8 процентного пункта - до 11,9% с 11,1% в I квартале 2007 г. Этот показатель оказался выше прогнозов аналитиков, по которым годовой рост китайского ВВП не должен был превысить по итогам первого полугодия 10,8% и расчетов правительства КНР, предрекавшим 8-процентный рост ВВП.

Азиатский банк развития в начале года прогнозировал замедление экономического роста Китая в этом году до 10%.

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