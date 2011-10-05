Парламент Беларуси втихомолку ужесточил закон о массовых акциях

В Беларуси депутаты тайно приняли законопроект, предусматривающий ответственность за проведение молчаливых акции протеста.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси, на котором обсуждался проект закона, прошло 3 октября во второй половине дня в отсутствие журналистов. О нем стало известно только сейчас из сообщения, размещенного на сайте Нижней палаты.

Палата представителей Национального собрания Беларуси в первый же день открывшейся очередной сессии рассмотрела и приняла сразу в двух чтениях законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Примечательно, что среди материалов, которые раздавали журналистам 3 октября перед открытием осенней сессии палаты, указанного законопроекта не было.

Как сообщает пресс-служба палаты, документ представил заместитель министра внутренних дел Евгений ПОЛУДЕНЬ, поскольку именно МВД являлось разработчиком законопроекта. Содокладчиком выступил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениями и средствам массовой информации Анатолий ГЛАЗ. При этом текст документа не публикуется.

Для вступления в силу законопроекта о внесении поправок в закон о массовых мероприятиях необходимо, чтобы его принял Совет Республики и подписал Президент Беларуси.

Как сообщалось, внесение поправок в закон о массовых мероприятиях МВД инициировало летом, когда по всей Беларуси еженедельно проводились акции молчаливого протеста граждан, несогласных с политикой руководства страны. В первоначальном варианте законопроект приравнивал к пикетированию даже бездействие, т.е. совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) и в установленное время для совершения заранее определенного действия или бездействия, организованное (в том числе через Интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических настроений или протеста.

В проекте закона также расширялся перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается, и четко устанавливалось расстояние от места собраний, митингов и прочего до таких мест. До получения разрешения на проведение массового мероприятия запрещается объявлять о дате, месте и времени его проведения в СМИ, Интернете или иных информационных сетях.

При разработке данный законопроект вызвал большой общественный резонанс. Представители оппозиции расценили данные поправки как попытку подвести юридическую базу под действия правоохранительных органов, которые жестко разгоняли участников мирного протеста, а суды выносили им обвинительные приговоры, подвергая штрафам и административным арестам.

Согласно первоначальному варианту проекта закона, он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Справка УНИАН. 8 октября в более чем 25 городах Беларуси должна пройти оппозиционная акция "Народное собрание". В Минске ее планируется провести на площади Бангалор, где проведение массовых мероприятий официально разрешено. Организаторы акции не стали подавать заявку на проведение собрания, посчитав, что его формат этого не требует. На Народном собрании планируется обсудить актуальные экономические и социально-политические проблемы страны, а также выбрать представителей, которые передадут требования участников собрания властям.