Приднестровье отказывается обсуждать территориальную целостность

Лидер Приднестровья Игорь Смирнов во вторник на встрече с послом США в Молдовее Уильямом Мозером назвал контрпродуктивным возможное обсуждение территориальной целостности Молдавии, сообщила пресс-служба главы непризнанной республики.

"Мы думаем, что сейчас ставить вопрос о территориальной целостности Молдовы - контрпродуктивно", - приводит РИА Новости слова Смирнова.

При этом он заверил, что приднестровская сторона готова к переговорам по урегулированию. Однако, по его мнению, сначала должны поработать посредники и наблюдатели Постоянного Совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса в формате "5+2".