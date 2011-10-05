Приднестровье отказывается обсуждать территориальную целостность
02:00, 05 октября 2011Мир
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Смирнов встретился с послом США
Лидер Приднестровья Игорь Смирнов во вторник на встрече с послом США в Молдовее Уильямом Мозером назвал контрпродуктивным возможное обсуждение территориальной целостности Молдавии, сообщила пресс-служба главы непризнанной республики.
"Мы думаем, что сейчас ставить вопрос о территориальной целостности Молдовы - контрпродуктивно", - приводит РИА Новости слова Смирнова.
При этом он заверил, что приднестровская сторона готова к переговорам по урегулированию. Однако, по его мнению, сначала должны поработать посредники и наблюдатели Постоянного Совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса в формате "5+2".
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