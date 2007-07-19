Беларусь контролирует состояние атмосферы в связи с аварией в Украине

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси совместно с Республиканским гидрометеоцентром и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды контролируют состояние атмосферы над территорией Беларуси в связи с железнодорожной аварией во Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС Беларуси.

«Пока нет никаких тревожных сигналов. Мы находимся в тесном контакте с МЧС Украины. Пока они расценивают эту чрезвычайную ситуацию как региональную. Если существует какая-то возможность продвижения ядовитых осадков на нашу территорию, украинские коллеги должны изменить статус чрезвычайного происшествия и в обязательном порядке нас проинформировать. Пока мы такой информации не получали», - сказал представитель МЧС Беларуси.