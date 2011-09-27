Ужасное ДТП в Пакистане: погибли 30 школьников

В Пакистане в результате ДТП со школьным автобусом погибли 37 человек, в том числе погибли 30 школьников, сообщает РИА «Новости» сj ссылкой на телеканал "ДоонНьюз".

Трагедия произошла в районе Каллар Кахар с учащимися одной из школ города Фейсалабад на востоке страны. По информации полиции, школьники возвращались в понедельник вечером с коллективного пикника, когда у автобуса, в котором они ехали, отказали тормоза. Переполненная машина, в которой находились около 100 человек, вылетела с шоссе и перевернулась.

Кроме детей погибли шестеро преподавателей и директор школы, еще 65 школьников получили серьезные травмы, состояние многих из них крайне тяжелое, отмечают СМИ.

Плохое состояние транспорта и дорог, а также низкая квалификация водителей стали причинами высокой аварийности в Пакистане. В начале июня в ДТП с участием школьного автобуса на северо-востоке этой страны погибли 14 школьников.