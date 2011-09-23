Создание общего учебника истории России и Украины идет "непросто"

Создание совместного учебника истории России и Украина идет «непросто».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел РФ, председатель правительственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом Сергей ЛАВРОВ, отвечая на вопросы сайта «Помни Россию».

«В рамках двустороннего проекта с Украиной у нас идет такой эксперимент – подготовка совместного учебника истории. Это весьма непросто и для них, и для нас, поскольку затрагивает глубины национального самосознания», - сказал С.ЛАВРОВ.

При этом он подчеркнул, что МИД РФ активно поддерживает мероприятия по защите исторической памяти. Он считает, что этим должны заниматься не политики, а историки. «Например, мы выступаем за создание совместных комиссий историков. Уже сформированы такие комиссии с участием польских, латышских, литовских и немецких историков. Договариваемся о создании такой комиссии с Японией», - отметил глава МИД РФ.

С.ЛАВРОВ добавил, что в направлении защиты исторической памяти активно работает Институт всеобщей истории РАН. «У них в рамках СНГ есть очень важный проект, который мы будем всячески поддерживать. Смысл его в том, что историки уже на современном этапе пытаются вырабатывать общие подходы к истории нашего совместного проживания в составе Российской империи, а затем – СССР», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что программа максимум – создать совместные учебники истории.

«По понятным причинам это весьма непросто – ведь националистические настроения так или иначе пробиваются. И стремление чуть-чуть иначе изложить совместную историю в части, которая касается их, у наших партнеров присутствует. Но тем важнее такая работа», - сказал С.ЛАВРОВ.