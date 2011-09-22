Беларусь отдала свою газовую систему за скидку

В Минске сегодня состоялась встреча премьер-министра Белоруссии Михаила Мясниковича и председателя правления российского концерна "Газпром" Алексея Миллера. Стороны договорились в ближайшее время завершить переговоры о покупке "Газпромом" 50 процентов газотранспортного предприятия "Белтрансгаз" и определить формулу цены на приобретаемый Белоруссией природный газ.

Как передает корреспондент Радио Свобода, в конце 2011 года у Белоруссии заканчивается действие четырехлетнего контракта с "Газпромом". Белорусское руководство старается выторговать лучшие условия, поскольку не хочет платить на уровне западноевропейских потребителей.

Во время предварительных консультаций правительство Белоруссии пыталось увязать цену на газ с условиями продажи 50% акций "Белтрансгаза", в результате чего "Газпром" станет полноправным хозяином белорусского предприятия – в 2010 году "Газпром" завершил процедуру оформления в собственность половины акций "Белтрансгаза", заплатив 2,5 миллиарда долларов. Однако российские власти заявили, что не будут соединять в одно несоединимое.

Тем не менее, в августе премьер-министр России Владимир Путин изменил свое мнение, сказав, что Москва готова протянуть руку братскому народу, попавшему в полосу глубокого финансового кризиса. В частности, он поручил "Газпрому" и Министерству энергетики России вывести так называемый "понижающий интеграционный коэффициент" цены на газ для Белоруссии с 2012 года.

По сведениям белорусских экономистов, Минск может рассчитывать на скидку в пределах 12%. По сути, не так много, если учесть, что в нынешнем году средняя цена газа для Белоруссии составит около 270 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона, руководствуясь соглашениями о Таможенном союзе, считает, что газ должен стоить столько же, сколько и для российских потребителей.