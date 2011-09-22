Молдова хочет разрулить «коньячный» спор с Украиной

Молдова надеется на скорое разрешение спорных вопросов в двусторонней торговле с Украиной.

Об этом премьер-министр Молдовы Влад ФЛАТ заявил в интервью «Коммерсант Украина».

«Очень скоро мы организуем встречу межправительственных комиссий и проработаем эти вопросы. На этот счет мы договорились и с Президентом, и с премьер-министром. Кроме того, я получил официальное приглашение посетить Киев с официальным визитом после заседания этой комиссии в Кишиневе. И тогда, уверен, у нас будут оформлены решения», - заявил премьер Молдовы.

«У нас нет никаких предпосылок к тому, чтобы создавать проблемы в двусторонней торговле. Об этом же мы просим Украину. У нас также есть вопросы в отношении вашей акцизной политики. Странно, при том, что мы имеем зону свободной торговли с Украиной в рамках СНГ, акциз на коньяк для нас выше, чем для продукции из Франции», - отметил В.ФИЛАТ.

Напомним, что Украина и Молдова ведут два спора в рамках ВТО. Претензии Украины к Молдове заключаются в том, что Кишинев применяет «экологический» сбор в отношении украинской продукции на утилизацию пластиковых бутылок и упаковок «tetra-pack » (кроме молочной продукции) и не взимает такой сбор с отечественных производителей. Молдова, в свою очередь, недовольна ценовой дискриминацией за счет размера акцизного сбора на молдавский коньяк (дивин).