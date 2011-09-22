Янукович: Восточной Европе нужно хоть одно дополнительное место

Украина выступает за повышение роли Генеральной Ассамблеи ООН в международной жизни и усиление веса ее «голоса» в решении широкого круга глобальных проблем. Об этом в своем выступлении на общих дебатах 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил Президент Украины Виктор Янукович.

«Современный мир ставит перед ООН новые, комплексные и все более сложные задачи. Повышение эффективности нашей совместной работы невозможно без всеобъемлющего реформирования Организации и ее главных органов, в частности без обновления Совета Безопасности», - цитирует выступление его официальный сайт.

По словам Виктора Януковича, Украина открыта к обсуждению всех прогрессивных концепций реформирования Совета, которые могут вывести государства-члены ООН на максимально широкое согласие. Президент Украины отметил, что незаменимой составляющей процесса реформирования Совета Безопасности является учитывание интересов всех региональных групп. «Украина считает необходимым предоставление Группе государств Восточной Европы по крайней мере одного дополнительного места непостоянного члена в составе расширенного Совета Безопасности ООН», - отметил Виктор Янукович.