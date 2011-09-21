ЕС заинтересован в экономически сильной и независимой Беларуси

Несмотря на существующие сложности, Евросоюз не отказывается от сотрудничества с Беларусью и хочет видеть экономически сильную и независимую Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявила журналистам глава представительства Евросоюза в Беларуси Майра МОРА.

"Мы предлагаем развивать наши отношения с Беларусью, как и с другими европейскими партнерами. Но Беларусь должна сделать решительные шаги по приватизации и открыть экономику, что позволило бы преодолеть последствия экономического кризиса и привлечь новые технологии", - сказала глава представительства ЕС.

М.МОРА также отметила заинтересованность Евросоюза в участии Беларуси в проектах по охране окружающей среды, развитию энергетики, высшего образования, регионального развития. В настоящее время Беларусь участвует в трех программах ЕС по трансграничному сотрудничеству, в их числе - проекты по борьбе с незаконной миграцией, торговлей людьми.

По ее словам, ЕС заинтересован в том, чтобы в нормальном режиме, без препятствий осуществлялся транзит энергии.

Дипломат считает, что приоритетом в отношениях Беларуси и ЕС может стать решение чернобыльских проблем и поддержка пострадавших регионов.

Глава представительства ЕС также подчеркнула, что Евросоюз готов открыть новую страницу в отношениях с Беларусью, но это связано с выполнением ряда условий. Предстоящие парламентские выборы в Беларуси будут в этом плане показательными. При этом М.МОРА отметила, что вопросы экономической помощи Беларуси и освобождение политзаключенных никоим образом не связаны.

"Возврат к нормальному диалогу Беларуси и ЕС может происходить с одновременным обсуждением проблем, с которыми сталкивается Беларусь", - резюмировала глава представительства ЕС.

Справка УНИАН. Накануне М.МОРА вручила верительные грамоты Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО в качестве главы представительства. Она является первым полноценным послом ЕС в Беларуси.