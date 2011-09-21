Совет Федерации России выбрал нового спикера
09:59, 21 сентября 2011Мир
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Впервые в истории - женщину
Спикером Совета Федерации России стала бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО, передает РИА «Новости».
Впервые в российской истории столь высокий пост заняла женщина.
За утверждение В.МАТВИЕНКО спикером проголосовали 140 сенаторов, "против" - не было, один воздержался.
Должность спикера стала вакантной после того как Сергей МИРОНОВ, возглавлявший верхнюю палату парламента почти десять лет, 18 мая был отозван петербургским заксобранием и автоматически лишился поста председателя Совета Федерации.
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