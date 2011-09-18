Молдова хочет возобновить переговоры по Приднестровью

Молдова рассчитывает на возобновление официальных переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате «5+2» по итогам встречи в Москве 22 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Ялте заявил премьер-министр Молдовы Владимир ФИЛАТ.

«Я надеюсь, что 22 сентября на встрече в Москве мы сможем объявить, что возобновляется официальный процесс переговоров в формате «5+2», который не работает уже в течение шести лет», - сказал В.ФИЛАТ.

Как известно, формат «5+2» предполагает участие в переговорах двух конфликтующих сторон: Молдовы и Приднестровья; трех посредников: Украины, России и ОБСЕ; а также двух наблюдателей – США и Евросоюза.