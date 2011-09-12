Умер уцелевший в авиакатастрофе хоккеист «Локомотива» Галимов

В Москве скончался хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, пострадавший в результате авиакатастрофы под Ярославлем.

Об этом УНИАН сообщили в Институте хирургии имени Вишневского.

«Утром 12 сентября, несмотря на проводимую терапию с использованием всех возможных современных методов лечения, в ожоговом центре Института хирургии им. А.В. Вишневского скончался Александр Галимов от ожогов, несовместимых с жизнью», - говорится в сообщении учреждения.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист А.Галимов. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.