У берегов испанского курорта разлилась нефть
14:58, 15 июля 2007Мир
572 0
Власть закрыла часть пляжей
У берегов испанского курорта Ибицы разлилась нефть, передает телеканал НТВ.
Всего в море оказались несколько десятков тонн топлива. Общая площадь загрязнения составляет около 6 квадратных километров.
Экстренные службы поначалу недооценили масштабы бедствия, поэтому теперь им приходится работать в ускоренном темпе. Власти уже закрыли часть пляжей.
Причиной трагедии стал затонувший в Средиземном море торговый корабль — он перевозил более 150 тонн горючего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter