У берегов испанского курорта разлилась нефть

У берегов испанского курорта Ибицы разлилась нефть, передает телеканал НТВ.

Всего в море оказались несколько десятков тонн топлива. Общая площадь загрязнения составляет около 6 квадратных километров.

Экстренные службы поначалу недооценили масштабы бедствия, поэтому теперь им приходится работать в ускоренном темпе. Власти уже закрыли часть пляжей.

Причиной трагедии стал затонувший в Средиземном море торговый корабль — он перевозил более 150 тонн горючего.