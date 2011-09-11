Жители Японии сегодня вспоминают трагическую дату

В Японии минутой молчания почтили память погибших в результате землетрясения и цунами 11 марта.

Траурные церемонии начались ровно в 14.46 по местному времени - в тот момент, когда ровно полгода назад северо-восток страны потряс первый подземный толчок, сообщает NEWSru.

Землетрясение магнитудой 9,0 привело к многочисленным разрушениям и вызвало серию волн цунами, высота которых на отдельных участках побережья достигала 40 м. По данным национального полицейского управления, были обнаружены и опознаны тела 15781 человека. В списках пропавших без вести до сих пор числятся 4086 человек. Крова лишились более 350 тысяч человек. Многие из них до сих пор вынуждены проживать во временных убежищах, напоминает ИТАР-ТАСС.

Удар стихии оставил после себя более 22 млн. тонн обломков. Их уборка на временные хранилища является сейчас одной из основных проблем в пострадавших районах.

Землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС "Фукусима-1", в результате которой из районов вокруг станции пришлось эвакуировать свыше 80 тысяч человек. Обширные территории подверглись радиоактивному загрязнению.

По оценкам правительства Японии, восстановление северо-востока страны от последствий стихии обойдется по меньшей мере в 300 млрд. долларов, еще почти столько же потребуют работы по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме-1".