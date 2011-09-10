МВФ объявил о признании нового руководства Ливии

Международный валютный фонд заявил о признании ливийского Национального переходного совета, сообщает Радио Свобода. Это открывает путь для получения новой ливийской властью финансовой помощи от МВФ.

Глава МВФ Кристин Лагард сообщила об этом журналистам в Марселе во время проведения встречи министров финансов "большой восьмерки". Лагард добавила, что отныне Национальный переходный совет "формально представлен в МВФ".

Организация ливийских повстанцев, чьи войска недавно установили контроль над Триполи и вынудили бежать Муаммара Каддафи, уже признана шестью десятками государств в качестве законного представителя ливийского народа.

Тем временем, бои с войсками, верными свергнутому полковнику Каддафи, продолжаются у нескольких ливийских городов. Главным оплотом теперь считается город Бани-Валид в 140 километрах от Триполи. Войска Национального переходного совета, как сообщалось, вошли в него, однако установить полный контроль над Бани-Валидом пока не могут.