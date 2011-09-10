Премьер Молдовы и глава Приднестровья встретились в ФРГ

Премьер-министр Молдовы Владимир Филат и глава Приднестровья Игорь Смирнов провели 9 сентября двустороннюю встречу в Германии. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, встреча состоялась в немецком городе Бад-Райхенхаль в рамках организованной там международной конференции по мерам по укреплению доверия между Кишиневом и Тирасполем.

В.Филат и И.Смирнов обменялись мнением о перспективах возобновления официальных переговоров в формате 5+2 (Молдова и Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - гаранты и посредники, Евросоюз и США - наблюдатели).

Стороны договорились продолжить работу для полного деблокирования грузо-пассажирских железнодорожных перевозок через Приднестровье, предпринять дальнейшие усилия для восстановления фиксированной и мобильной телефонной связи и почтовых услуг.

Также В.Филат и И.Смирнов обсудили взаимодействие в экономической сфере, в частности, в контексте устранения барьеров и ограничений в этой области.

Окончательно скоординирован и подписан общий Регламент рабочих групп экспертов по укреплению мер доверия и развитию двустороннего взаимодействия.

Официальные переговоры в формате 5+2 были прерваны в 2006 г. и до сих пор не возобновлены, стороны ведут лишь неформальные консультации. Последняя встреча по урегулированию состоялась 21 июня 2011 г. в Москве. Очередные консультации пройдут 22 сентября с.г. также в столице РФ.