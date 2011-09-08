Семьи погибших хоккеистов получат $85 тысяч компенсации

Семьи погибших в катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем получат компенсации в размере 2,45 млн. руб. (около 85 тыс. долл.).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил губернатор Ярославской области Сергей ВАХРУКОВ на заседании по ликвидации последствий авиакатастрофы.

«Правительством области принято решение выплатить семьям погибших по 300 тыс. руб. По 150 тыс. рублей выплатит мэрия города Ярославля, по 2 млн. рублей - авиакомпания, которой принадлежал погибший самолет», - сказал С.ВАХРУКОВ.

Он отметил, что сейчас главное задание - завершить подъем тел и работа с родственниками.

По словам губернатора, идет опознание, с семьями погибших работают психологи.

«Специально созданная комиссия занимается организацией похорон и отправкой тел. Правительство области определило несколько мест, в которых можно похоронить погибших хоккеистов, и куда могут приходить ярославцы, чтобы почтить их память. Но решение о местах захоронения, естественно, будут принимать родственники», - отметил С.ВАХРУКОВ.

Руководство ХК «Локомотив» также оказывает поддержку семьям погибших, помогает им с организацией похорон.

Кроме того, в связи с авиакатастрофой с 9 по 11 сентября в Ярославской области объявлен траур. Будут отменены развлекательные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, самолет Як-42 разбился накануне вечером под Ярославлем. На борту воздушного судна находилась хоккейная команда «Локомотив» (Ярославль). Члены «Локомотива» летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек двое – член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист Александр ГАЛИМОВ – выжили, однако находятся в тяжелом состоянии.