МИД заявляет, что украинцев в Ливии не пытают

В Министерстве иностранных дел Украины опровергают информацию некоторых СМИ о том, что к задержанным в Ливии украинским гражданам применяют пытки.

Об этом УНИАН заявил глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Информация, которая появилась в ряде СМИ о пытках граждан Украины, находящихся в Ливии, абсолютно не отвечает действительности», - сказал он.

При этом А.ДИКУСАРОВ сообщил, что дипломаты из Посольства Украины в Триполи вчера посетили соотечественников и убедились в том, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, что они обеспечены продуктами питания и питьевой водой.

Также руководитель пресс-службы МИД добавил, что задержанных украинцев посетил врач, который удостоверился, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Кроме того, А.ДИКУСАРОВ отметил, что в настоящее время достигнута договоренность о переводе трех граждан Украины, которые содержатся отдельно, к остальным соотечественникам, которые находятся в общежитии.

Как сообщал УНИАН, вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии (ПНС) задержали около двух десятков граждан Украины по подозрению в военном пособничестве лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

Сегодня, 8 сентября, некоторые СМИ, в частности газета «Сегодня» распространила информацию о том, что задержанные в Ливии украинские граждане якобы подвергаются пыткам.

Задержанных обвиняют в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцы уже несколько дней содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отрицают обвинение и утверждают, что работали поварами и нефтяниками.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил о задержании 23 украинцев, из которых один уже отпущен. По его словам, граждане Украины проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ. Он уточнил, что эти люди являются гражданскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.