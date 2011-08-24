Новый посол Израиля в Украине вручил копии верительных грамот

23 августа заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН принял копии верительных грамот у новоназначенного Посла Государства Израиль в Украине Реувена ДИНЕЛЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-израильских отношений, планы политических контактов на ближайшую перспективу, в частности в контексте отмечания в этом году 20-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

П.КЛИМКИН поздравил Р.ДИНЕЛЯ с началом дипломатической миссии в Украине во главе Посольства Израиля и пожелал новому послу успехов в развитии украинско-израильских отношений.