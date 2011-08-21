Уличный фестиваль в Гамбурге, как обычно, перерос в драку с полицией

Во время беспорядков Гамбурге (Германия) на ежегодном уличном фестивале SchanzenFest задержаны 30 человек, передает Associated Press.

Мероприятие быстро переросло в беспорядки: хулиганы били стекла, пытались поджечь отделение одного из местных банков, крушили автомобили. Для прекращения погромов полиция применила водометы.

По сообщению местных правоохранительных органов, более 2 тыс. полицейских прибыли на место заранее, так как SchanzenFest, привлекающий сторонников левых взглядов, традиционно сопровождается уличными беспорядками, столкновениями с полицией и арестами.