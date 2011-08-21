Евродепутат от Эстонии: мы никогда не считали себя членами СССР

Депутаты Европарламента от Эстонии верят, что Украина обязательно станет полноправным членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время форума Парламентского клуба «Украина-ЕС» сказали депутаты Европарламента от Эстонии, член комитета по вопросам экономики и валютной политики (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), экс-министр экономики Эстонии Ивар ПАДАР и член комитета транспорта и туризма (альянс либералов и демократов за Европу) Вилия САВИСААР-ТООМАСТ.

В частности И.ПАДАР отметил, что на пути строительства независимого Эстонского государства эстонские граждане имели открытый доступ к информации о жизни в соседней Финляндии и Швеции. «Мы были информационно подготовлены и понимали, что такое рыночная экономика. К тому же новая власть строила свою политику, опираясь на поддержку абсолютно новых политических сил, и не базировалась на коммунистической идеологии. Фактически наш опыт в политике и бизнесе начинался с нуля», - сказал евродепутат. Он отметил, что «было трудно, но эстонцы провели экономическую, земельную реформы, провели реституцию». «Я, например, получил обратно через 40 лет 30 га земли. Мы прошли сложный путь, имели много критики и экономических проблем», - рассказал И.ПАДАР. Он отметил, что в течение 20 лет эстонское правительство вело «разумную налоговую политику, имело стабильный бюджет, и никогда не жило в долг, а либеральная налоговая политика помогла развитию малого бизнеса».

«Украине нужно уметь договариваться с соседями. Важно, чтобы политики в Украине были открытыми для людей. Когда я был министром финансов и мне приходилось принимать непопулярные решения в бюджетной политике, я каждый день на телевидении и радио объяснял гражданам, для чего это нужны такие реформы. Даже получил от журналистов приз «Золотая труба» за открытость, - сказал И.ПАДАР. Он также считает, что «первоочередными для любого руководителя должны быть интересы государства, а потом партии. Оппозиции и власти надо уметь договариваться ради развития государства ».

Вместе с тем И.ПАДАР отметил, что европейцы, увы, мало знают об Украине. Для исправления такого положения он посоветовал «активнее развивать туризм и пропагандировать среди европейских соседей, рядовых граждан Европы, чтобы они увидели, что Украина это такое же европейское государство, привлекательное для туристов, здесь открытые, цивилизованные люди, и не испытывали страха перед посещением Украины ».

В свою очередь В.САВИСААР-ТООМАСТ напомнила, что 20 лет назад в должности помощника премьер-министра принимала участие в провозглашении независимости Эстонии. Она отметила, что для Эстонии важным шагом было принятие своих законов, которые не базироваться на опыте СССР. Она также отметила, что для эстонцев было проще пройти путь к ЕС, поскольку они были близкими к европейским государствам и имели доступ к информации о жизни и экономике в капиталистических кранах. «Эстония была информационно готова к вступлению в ЕС», - сказала евродепутат. Она отметила, что Эстония стала готовиться к вступлению в ЕС в конце 90-х, а 2004 году вступила в ЕС и прошла такой же путь как сейчас это делает Украина, начиная с вопросов либерализации визового режима.

«Нам помогло то, что мы никогда не считали себя членами СССР, мы всегда были близки к Европе, к скандинавским страна и видели как они живут и работают», - сказала В.САВИСААР-ТООМАСТ.

Она подчеркнула, что для того чтобы Украине вступить в ЕС, нужно привести свое законодательство в соответствие с европейским, а также важно развивать туристическую отрасль, «чтобы европейцы могли воочию увидеть Украину».

К сожалению, считает В.СААВИАР-ТООМАСТ, Украина потеряла много времени в вопросе вступления в ЕС. «Сейчас не самое благоприятное время для вступления в ЕС, поскольку Европа находится в экономическом и политическом кризисе. Это, в частности, показала, ситуация в Британии. Но надеюсь, что ЕС преодолеет кризис, и Украина продолжится свое развитие вместе с европейским сообществом ", - подчеркнула В.САВИСААР-ТООМАСТ.