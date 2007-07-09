Саркози отказался амнистировать заключенных

Президент Франции Николя Саркози нарушил многолетнюю традицию, отказавшись подписывать указ о помиловании трех тысяч заключенных в День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля.

Как сообщает Лента.ру, массовая амнистия на 14 июля применялась французскими лидерами для того, чтобы облегчить ситуацию с перенаселением тюрем. В общей сложности французские тюрьмы вмещают 50 тысяч человек, однако сейчас там реально содержиться 61 тысяча заключенных.

"С каких это пор право помилования применяется как мера по управлению тюрьмами?", - заметил Саркози в интервью Journal du Dimanche.

По словам президента, он будет использовать это свое право лишь в особых случаях. "Кто-то прыгает в Сену и спасает трех тонущих детей. И вдруг оказывается, что этот человек имеет уголовное прошлое. Вот здесь президентское помилование может сыграть определенную роль", - заявил Саркози.

В администрации французских тюрем в свою очередь выразили обеспокоенность, что решение нового президента может привести к недовольству среди заключенных. "Сокращение срока приговора - мера, которой очень ждут, и она оказывает серьезное психологическое воздействие на сердца находящихся за решеткой людей", - говорится по этому поводу в заявлении профсоюза тюремных работников SNP-FO.